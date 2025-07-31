Прямые авиарейсы будут запущены между Самарой и Грозным

Добраться из Самары в Грозный и обратно прямым авиарейсом можно будет примерно через год: запуск авиасообщения планируется со следующего сезона.

Прилететь в Грозный из Самары и обратно без пересадки можно будет с 2026 года, анонсировал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Ранее представители областного правительства совершили рабочую поездку в Чечню.

Федорищев рассказал, что на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым были рассмотрены основные направления сотрудничества, такие как развитие экономики, совместная реализация инвестпроектов, упрочение культурных и туристических связей.

"В Чеченской Республике очень красивая природа, очень добрые люди"

– Вячеслав Федорищев

По его словам, жители Самарской области должны иметь возможность полюбоваться этими красотами. Кроме того, отметил глава области, жителей Чечни также ждут в регионе.

"Мы со следующего туристического сезона должны ввести прямое авиасообщение"

– Федорищев