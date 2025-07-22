Чечня и Дагестан вошли в десятку популярных направлений у туристов в 2025 году

По данным видеоплатформы Rutube, Чечня и Дагестан попали в топ-10 наиболее популярных направлений у создателей контента про путешествия. В целом число подобных видеороликов выросла на 63% в 2025 году.

Создатели контента стали больше интересоваться путешествиями по России, согласно данным видеоплатформы Rutube. Особенно их интерес возрос к Дагестану и Чечне, регионы вошли в десятку самых популярных направлений среди туристов.

Число видеороликов о путешествиях по России в 2025 году выросло на 63% по сравнению с показателями прошлого года, говорится в пресс-службе видеоплатформы.

В первую пятерку наиболее популярных направлений вошли Краснодарский край, Крым, Алтай, Казань, и Владивосток. Чечне и Дагестан заняли шестое и девятое место соответственно.

Контент о путешествиях по России больше всего потребляет молодежь: аудитория в возрасте 25-34 лет занимает второе место по просмотрам.