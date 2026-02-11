Россия назвала условия для ядерного диалога с США

Москва готова вернуться к обсуждению контроля над вооружениями только после нормализации двусторонних отношений с Вашингтоном и при уважении американской стороной российских интересов в сфере безопасности, заявил постпред РФ в Женеве Геннадий Гатилов.

Российский постоянный представитель при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов рассказал о перспективах нового соглашения по стратегической стабильности.

По словам дипломата, взаимодействие с американскими коллегами возможно исключительно при устранении накопившихся противоречий и раздражителей.

Постпред РФ отметил, что Москва полностью осознает свою роль в поддержании глобальной безопасности. При этом российская сторона воспринимает как объективную реальность истечение срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях, а также отказ Вашингтона добровольно соблюдать его лимиты еще один год.

"Не разделяем доводы США о некоей вредности ДСНВ (Договора о стратегических наступательных вооружениях) для их национальной безопасности, однако оставляем это на совести наших американских коллег"

- Геннадий Гатилов

Американская сторона сейчас настаивает на многостороннем формате переговоров. Постпред РФ предупредил, что при таком развитии событий Россия потребует обязательного участия Великобритании и Франции как ключевых союзников США по Североатлантическому альянсу, обладающих существенным ядерным потенциалом.

"В правоте нашего подхода нас укрепляют планы этих стран по количественному увеличению национальных ядерных арсеналов"

- Геннадий Гатилов

Он также указал на намерения Франции расширить географию совместных ядерных миссий, констатировав, что на данный момент политических и стратегических условий для запуска диалога просто нет, пишет газета "Известия".