Будут ли ОАЭ и Саудовская Аравия вступать в войну против Ирана?

Американские СМИ пишут, что некоторые страны Персидского залива – Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты – выразили готовность вступить в войну против Ирана. Официальные источники не подтверждают эту информацию.

Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия якобы близки к тому, чтобы вступить в военный конфликт против Ирана, пишет американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Согласно публикации издания, руководство этих стран Персидского залива уже приняли данное решение, это всего лишь "вопрос времени".

"Эр-Рияд недавно согласился разрешить американским войскам использовать свою авиабазу имени короля Фахда на западной стороне Аравийского полуострова (…) Наследный принц Мухаммед бин Салман близок к решению присоединиться к атакам"

– Wall Street Journal

Как сообщают источники, в ОАЭ в настоящее время принимают меры против иранских активов, а также рассуждают об отправке войск в зону боевых действий.

Арабские монархии все глубже втягиваются в войну США и Израиля против Ирана, данную ситуацию "они предпочли бы избежать", пишет Wall Street Journal.