Постпред РФ: роль "евротройки" в вопросе иранской программы сомнительна

Страны "евротройки" могут высказывать свое мнение по поводу решения вопроса об иранской ядерной программе, но едва ли могут играть позитивную роль, считает постпред России при международных организациях.

Большие сомнение вызывает способность европейских стран сыграть позитивную роль в решении вопроса по ядреной программе Ирана, такое мнение выразил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он отметил, что основными игроками в решении ситуации с иранской ядерной программой являются Москва, Пекин и Тегеран. Дипломат усомнился в позитивной роли Великобритании, Франции и Германии в этом вопросе.

"Россия, Китай и Иран играют важнейшую роль в вопросе иранской ядерной программы. Они в значительной степени определяют развитие ситуации. Так называемая "евротройка" также имеет право высказать свою точку зрения. Однако их способность играть позитивную роль весьма сомнительна"

– Михаил Ульянов

Напомним, ядерную сделку в Ираном в 2015 году заключили РФ, КНР, "евротройка" и США. Затем американская сторона вышла из соглашения и вернула антиинарские санкции, после чего Иран занялся обогащением урана. В этом году срок действия резолюции по ядерному соглашению истек, а Европа инициировала возобновление против ИРИ санкций СБ ООН.