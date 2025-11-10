Большие сомнение вызывает способность европейских стран сыграть позитивную роль в решении вопроса по ядреной программе Ирана, такое мнение выразил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Он отметил, что основными игроками в решении ситуации с иранской ядерной программой являются Москва, Пекин и Тегеран. Дипломат усомнился в позитивной роли Великобритании, Франции и Германии в этом вопросе.
"Россия, Китай и Иран играют важнейшую роль в вопросе иранской ядерной программы. Они в значительной степени определяют развитие ситуации. Так называемая "евротройка" также имеет право высказать свою точку зрения. Однако их способность играть позитивную роль весьма сомнительна"
– Михаил Ульянов
Напомним, ядерную сделку в Ираном в 2015 году заключили РФ, КНР, "евротройка" и США. Затем американская сторона вышла из соглашения и вернула антиинарские санкции, после чего Иран занялся обогащением урана. В этом году срок действия резолюции по ядерному соглашению истек, а Европа инициировала возобновление против ИРИ санкций СБ ООН.