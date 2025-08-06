Поставки турецких сладостей в Россию установили рекорд

В России стало больше турецких сладостей. Октябрьский импорт установил исторический рекорд, увеличившись на 23% за год.

На российский рынок в 2025 года стало поступать больше сладостей из Турции.

Согласно данным статистической службы Турции, в октябре в РФ поступило сладостей на $15,1 млн, что на 23% превышает показатели октября прошлого года. Такой уровень является рекордным за всю современную историю.

Что Россия приобрела у Турции? За месяц было ввезено шоколада на $7,3 млн, мучных кондитерских изделий на $5,2 млн, кондитерских изделий из сахара на $2,7 млн. В годовом выражении резко выросли закупки шоколада – на 48%.

Всего с начала года РФ приобрела турецких сладостей на $109,1 млн, передает РИА Новости.