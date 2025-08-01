Россия вдвое нарастила импорт шоколада из Турции

Россия в два раза увеличила импорт шоколада и конфет из Турции за первые шесть месяцев этого года.

РФ в два раза увеличила объемы закупок турецкого шоколада. В июне Турция поставила в Россию шоколада на $4,4 млн, информирует статистическая служба Турции.

Наибольшей популярностью пользовались шоколадные конфеты с начинкой, импорт которых составил более $2 млн. Также РФ импортировала батончиков на сумму около $800 тыс.

Отметим, что поставки за первое полугодие также показали двукратный рост по сравнению с первым полугодием 2024 года. Импорт турецкого шоколада составил более $29 млн.