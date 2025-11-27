Посол Азербайджана в России побывал в астраханском городе Нариманов

Посол Азербайджана в РФ Рахман Мустафаев сегодня посетил город Нариманов в Астраханской области России, где встретился с главой Наримановского района и отдал дань памяти двум выдающимся азербайджанцам.

Сегодня, 3 декабря, в рамках рабочего визита в Астраханскую область посол Азербайджана в РФ Рахман Мустафаев посетил город Нариманов, где встретился с главой Наримановского муниципального района Астраханской области Дмитрием Курьяновым.

Стороны провели дружескую беседу, в ходе которой обсудили вопросы активизации азербайджано-российского сотрудничества на муниципальном уровне.

Посол выразил благодарность губернатору области и главе Наримановского муниципального района за уважительное отношение к памяти двух выдающихся азербайджанцев - государственного деятеля Наримана Нариманова и композитора, певца и киноактера Муслима Магомаева.

Рахман Мустафаев возложил цветы к памятнику Нариману Нариманову и к бюсту Муслима Магомаева, установленным в городе.

Также дипломат посетил предприятия Особой экономической зоны "Лотос" – одноименный судостроительный завод, завод бытовой химии и предприятие по выпуску геотканей.