Вестник Кавказа

Пошлины Трампа вступят в силу на следующей неделе

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Новый план пошлин США вступит в силу 7 августа. При этом канадские пошлины станут исключением и вступят в силу в пятницу.

Новый план пошлин, указ о которых подписал американский лидер Дональд Трамп, вступит в силу 7 августа, передает телеканал CNN.

Уточняется, что меры должны были вступить в силу 1 августа, однако перенос связан с тем, чтобы дать таможенно-пограничной службе достаточно времени для внесения всех изменений.

При этом телеканал подчеркивает, что пошлины в отношении Канады станут исключением. В CNN добавили, что они вступят в силу 1 августа.

Ранее Трамп подписал указ о введении пошлин в размере от 15 до 41% на товары, которые экспортируются в США из более чем 60 государств.

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