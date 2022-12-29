Вестник Кавказа

Последний бой Шары Буллета признан лучшим поединком июля в UFC

Последний бой Шары Буллета признан лучшим поединком июля в UFC
© Фото: соцсети Шары Буллета
UFC признал бой Шары Буллета и Марка-Андре Баррио лучшим поединком июля. Противостояние завершилось победой россиянина.

Поединок российского бойца смешанных единоборств Шарабутдина Магомедова (Шара Буллет) против канадца Марка-Андре Баррио признал лучшим боем месяца в UFC.

Встреча двух спортсменов состоялась 26 июля на турнире бойцовской организации в Абу-Даби. Шара Буллет единогласным решением судей одержал победу над своим противником.

Стоит отметить, что для уроженца Дагестана эта победа стала пятой за карьеру в UFC. Всего за профессиональную карьеру Магомедов одержал 16 побед и потерпел 1 поражение.

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