Посадить в тюрьму на 13 лет могут экс-премьера Грузии

Бывший премьер-министр Грузии стал фигурантом двух уголовных дел. Ему грозит до 13 лет тюремного заключения.

Бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахария могут посадить в тюрьму на 13 лет. Об этом пишут местные средства массовой информации.

В отношении экс-главы правительства заведено два уголовных дела.

По данным Генпрокуратуры, Гахария, возглавляя МВД, превысил должностные полномочия. Его обвиняют в действиях полиции в ходе протестной акции, произошедшей в ночь с 20 на 21 июня 2019 года.

Кроме того, экс-руководитель ведомства обвиняется в установке полицейского поста в августе 2019 года возле села Чорчана Хашурского района и села Цнелиси.

Ранее сообщалось, что Гахария переехал в Германию и получил там вид на жительство.