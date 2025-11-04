Порт Поти нарастил грузооборот на 17%

Крупнейший в Грузии порт в городе Поти значительно увеличил объем обработанных грузов. Также выросло число принятых грузовых судов.

Грузинский порт Поти, который является крупнейшим портом страны, обработал почти 533 тыс контейнеров за первые десять месяцев, что на 17% превысило показатели прошлого года.

В прошлом году, отмечается в отчете оператора APM Terminals Poti, порт обработал 454 тыс контейнеров.

Также отмечается рост числа принятых контейнеровозов. В этом году логистический комплекс принял 300 судов, в прошлом году – 262.

Отметим, что порт Поти является крупнейшим в стране, обрабатывая 85% грузов.