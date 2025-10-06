Популярный пляж в Балаклаве признан опасным

Часть пляжей в Крыму назвали опасными из-за возможных обвалов горной породы. Наибольшая опасность грозит туристам на пляже "Васили" и других диких пляжах.

Севприроднадзор перечислил опасные для туристов пляжи Севастополя.

Особенность береговой полосы в районе Севастополя в том, что пляжи зачастую расположены под каменистыми или земляными обрывами. Такие пляжи обычно не являются официальными местами отдыха, но все же популярны среди туристов. Периодически на таких территориях происходят обвалы и оползни, что приводит к травмам у отдыхающих.

Наиболее опасным в настоящее время можно считать пляж "Васили" в Балаклаве, уточнили в региональном департаменте природных ресурсов и экологии.

"Обломки горных пород нижнемеловых отложений продолжают оставаться в неустойчивом состоянии. Наибольшую угрозу в части обвалообразования представляет восточная часть берегового склона, прилегающая к пляжу "Васили", где зафиксировано несколько трещин отрыва крупных обломков горных пород"

Также обвалы вероятны, хотя и на более низком уровне, в районе мыса Фиолент в Гагаринском районе, а также в ряде поселков в северной части региона, рассказали в ведомстве, передает ТАСС.

"Возможна сезонная активность - март-апрель - обвально-оползневых процессов малообъемными проявлениями в прибрежной зоне в ряде населенных пунктов: поселке Любимовка, поселке Орловка, поселке Кача и селе Андреевка"

Обвалы могут происходить не только из-за природных факторов, но и из-за деятельности человека – вырубки лесов, распашке земель.