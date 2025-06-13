Полтора десятка человек задержаны за поддержку Израиля в Иране

Более 15 человек задержали в Иране на фоне конфликта с Израилем. Их обвиняют в распространении ложной информации и поддержке Израиля.

В Иране задержали 16 человек, обвиняемых в антигосударственной пропаганде и поддержке Израиля. Об это пишут иранские средства массовой информации.

По данным агентства Tasnim, задержанные распространяли слухи и вводили общественность в заблуждение.

"Разведка сообщила о задержании 16 человек, занимавшихся распространением слухов, по обвинению в введении общественности в заблуждение в интернет-пространстве, пропаганде против режима (исламской республики – ред.) и оскорбления мучеников за веру"

– агентство Tasnim

Еще двух человек задержали в провинции Керман. Их подозревают в поддержке действий Израиля и распространении слухов в интернете.

Напомним, конфликт между Израилем и Ираном обострился несколько дней назад, когда ВВС еврейского государство атаковали военные и ядерные объекты Исламской Республики. В Израиле подчеркнули, что их задача – не дать Ирану обзавестись ядерным оружием.