Полтора десятка человек задержаны за поддержку Израиля в Иране

В Иране задержали 16 человек, обвиняемых в антигосударственной пропаганде и поддержке Израиля. Об это пишут иранские средства массовой информации.
По данным агентства Tasnim, задержанные распространяли слухи и вводили общественность в заблуждение.
"Разведка сообщила о задержании 16 человек, занимавшихся распространением слухов, по обвинению в введении общественности в заблуждение в интернет-пространстве, пропаганде против режима (исламской республики – ред.) и оскорбления мучеников за веру"
– агентство Tasnim
Еще двух человек задержали в провинции Керман. Их подозревают в поддержке действий Израиля и распространении слухов в интернете.
Напомним, конфликт между Израилем и Ираном обострился несколько дней назад, когда ВВС еврейского государство атаковали военные и ядерные объекты Исламской Республики. В Израиле подчеркнули, что их задача – не дать Ирану обзавестись ядерным оружием.