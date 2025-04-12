Вестник Кавказа

Полиция Стамбула предотвратила теракт на концерте Джастина Тимберлейка

Полиция Стамбула предотвратила теракт на концерте Джастина Тимберлейка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Стамбуле предотвратили теракт на концерте певца Джастина Тимберлейка. Зрители на фоне мер безопасности столкнулись с очередями и задержками.

Турецкие власти сообщили о предотвращении полицейскими террористического акта на концерте американской звезды Джастина Тимберлейка в Стамбуле.

Отмечается, что за сутки до концерта ряд экстремистских грапп распространили новость о планах атаки на стадион Стамбульского университета, где должен был выступить певец.

Местные СМИ подчеркивают, что оперативные действия сотрудников правоохранительных органов позволили нейтрализовать угрозу до начала мероприятия.

Они же уточнили, что безопасность на концерте обеспечивали тысячи сотрудников, включая спецназ, антитеррористические подразделения и полицейских в гражданском.

При этом зрители на фоне повышенных мер безопасности столкнулись с длительными очередями и задержками. Несмотря на это, концерт прошел без происшествий.

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