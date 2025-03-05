Полиция обнародовала катастрофическую ситуацию на дорогах Грузии

В Грузии за неделю зафиксировали более 100 тыс нарушений ПДД – такой эффект дало обновление методов работы полиции с контролем дорожного движения. В ведомстве заверили, что и дальше продолжат работать с автонарушителями в том же духе.

Замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе рассказал о первых итогах новой, более жесткой методики контроля за соблюдением правил дорожного движения на дорогах республики – эта методика всего за неделю позволила зафиксировать 104,5 тыс нарушений ПДД.

"В целях усиления безопасности дорожного движения ужесточен подход к нарушениям правил дорожного движения водителями автотранспортных средств. В частности, за последние несколько дней по всей стране выявлено 104 484 факта нарушений правил дорожного движения"

– Александр Дарахвелидзе

Замминистра привел данные лишь по отдельным типам нарушений ПДД: так, почти 5 тыс раз за неделю водители ездили по автобусным выделенкам. Наиболее тяжелого нарушения – пьяного вождения – не так много, менее 700 за неделю. Примерно столько же за это время было найдено машин с неверно тонированными стеклами.

Дарахвелидзе подчеркнул, что эффективность выявления нарушителей мотивирует МВД продолжить столь же жестко контролировать дорожное движение в дальнейшем. Он призвал автолюбителей не нарушать ПДД.