Грузия договорилась об авиасообщении с Сербией

Грузия и Сербия договорились по вопросам авиасообщения. Планируется запуск рейсов между Тбилиси и Белградом в середине июня.

Правительства Грузии и Сербии подписали соглашение об авиасообщение между странами, передает Агентство гражданской авиации Грузии.

"Подписание Соглашения о воздушном сообщении и Меморандума о взаимопонимании позволяет начать прямое регулярное авиасообщение между Сербией и Грузией"

– сообщение Агентства

Сообщается, что сербская национальная авиакомпания Air Serbia ранее подала заявку в управляющий орган для получения разрешения на полеты в Тбилиси, начиная с 15 июня.

Отмечается, что представители авиационных властей обсудили технические нюансы будущих перелетов, а также договорились о расширении партнерства.

Отметим, что рейсы между Тбилиси и Белградом будут выполняться трижды в неделю самолетами Airbus 319.