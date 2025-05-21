Вестник Кавказа

Грузия договорилась об авиасообщении с Сербией

Грузия договорилась об авиасообщении с Сербией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузия и Сербия договорились по вопросам авиасообщения. Планируется запуск рейсов между Тбилиси и Белградом в середине июня.

Правительства Грузии и Сербии подписали соглашение об авиасообщение между странами, передает Агентство гражданской авиации Грузии. 

"Подписание Соглашения о воздушном сообщении и Меморандума о взаимопонимании позволяет начать прямое регулярное авиасообщение между Сербией и Грузией"

– сообщение Агентства 

Сообщается, что сербская национальная авиакомпания Air Serbia ранее подала заявку в управляющий орган для получения разрешения на полеты в Тбилиси, начиная с 15 июня.

Отмечается, что представители авиационных властей обсудили технические нюансы будущих перелетов, а также договорились о расширении партнерства.  

Отметим, что рейсы между Тбилиси и Белградом будут выполняться трижды в неделю самолетами Airbus 319.

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