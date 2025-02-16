Вестник Кавказа

Прямые рейсы свяжут Астану и Белград

Прямые рейсы свяжут Астану и Белград
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Между столицами Казахстана и Сербии запустят прямое авиасообщение. Первый самолет по маршруту отправится до конца 2025 года.

Прямое авиасообщение откроется между столицами Казахстана и Сербии к концу 2025 года, передали в пресс-службе Минтранспорта РК.

"Состоялись переговоры между вице-министром транспорта Казахстана Талгатом Ластаевым и министром строительства, транспорта и инфраструктуры Республики Сербия Александрой Софрониевич по обсуждению открытия авиасообщения между столицами двух государств"

- Минтранспорта Казахстана

От Казахстана в переговорах участвовали представители авиакомпании SCAT и ведущих туристических компаний.

Инициатива о запуске прямых рейсов между Астаной и Белградом появилась после визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Сербию осенью 2024 года.

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