Поиски инвесторов для развития туризма и экономики проходят в Дагестане

Опубликовано: 22:22, 13 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава Дагестана встретился с министром экономического развития России. Стороны обсудили развитие туризма в регионе и поиски инвесторов для улучшения экономической зоны.

Министр экономического развития России Максим Решетников провел встречу с руководителем Дагестана Сергеем Меликовым, сообщает пресс-служба администрации главы республики.

В ходе переговоров стороны затронули тему поиска инвесторов для развития экономической зоны, которая будет создана на берегу Каспийского моря.

Власти Дагестана заявили об увеличении туристического потока, однако сам туризм в регионе испытывает проблемы из-за некоторых значительных факторов. Одним из таких является нехватка мест размещения путешественников.

Как отметил Меликов, за год в Дагестане провели все организационные мероприятия и создали условия для работы по подбору потенциальных резидентов. По его словам, они примут участие в развитии туризма в регионе.