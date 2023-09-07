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Познавательный туризм будут развивать в Дагестане

Познавательный туризм будут развивать в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Правительство Дагестана планирует развивать познавательный туризм. Для этого будет создана инфраструктура в Самурском парке. Открытие новой зоны запланировано на весну 2024 года.

В Дагестане приступят к развитию познавательного туризма, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Как заявили в ведомстве, планируется создать необходимую инфраструктуру на территории Самурского парка: пешеходную зону, веревочный парк и другие зоны для комфортного отдыха.

Отмечается, что новая туристическая зона, которая поспособствует развитию данной сферы, откроется весной следующего года.

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