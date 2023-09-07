Дорогие билеты на самолет Москва-Махачкала: власти ищут пути решения

Опубликовано: 14:02, 7 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Проблему роста цен на авиабилеты Москва-Махачкала-Москва обсудили в правительстве Дагестана. Были озвучены возможные причины подорожания и пути решения проблемы, а также выдвинуты конкретные предложения.

Правительство Дагестана получает множество обращений от жителей региона, которые возмущены несоразмерно высокими ценами на полеты в Москву и обратно, заявил его вице-председатель Ризван Газимагомедов.

По его словам, очевидно, что билеты дорожают из-за роста спроса на отдых в Дагестане. Однако их доступность все же должна быть выше, чем сейчас.

Глава республиканского антимонопольного ведомства Каир Бабаев пояснил, что попытка отказаться от динамического образования цены была предпринята еще в 2019 году, когда было обнаружено "коллективное доминирование" на рынке. Специалисты вычислили экономически обоснованную цену – около 6 тыс рублей – и предписали авиакомпаниями ориентироваться на нее. Но ФАС после жалоб переводчиков отменила это предписание.

"В данной системе сложно объяснить, с какого момента начинается формироваться повышение и понижение цен на билеты. Мы планируем запустить публичные слушания по данному вопросу в Государственной Думе"

– Каир Бабаев

Цены на билеты Москва-Махачкала

Гендиректор Международного аэропорта "Махачкала" Саид Рамазанов рассказал о ценах.

"Стоимость билетов по маршруту Махачкала - Москва стоит 24 тыс рублей, вылететь с Грозного – 31 тыс рублей. Завтра уже с Махачкалы вылететь в Москву будет стоить 17 тыс рублей. Самая дешевая цена – 15 тыс рублей, меньше уже нет. Цена билета с Минеральных вод примерно такая же, как и из Махачкалы, с учетом разницы между нами в 800 км"

– глава аэропорта

По его словам, на данный момент меньше всего стоят билеты в сентябре, около 5 тыс рублей, но это уже и не туристический сезон. А вот билет на июль 2024 года обойдется уже в 10 тыс рублей.

Правительство примет меры

По итогам заседания Газимагомедов дал поручение направить обращения:

в ФАС – о проверке того, насколько обосновано ценообразование на билеты,

в РЖД – о запуске дополнительного поезда на время туристического сезона,

в федеральный Минтранс – о создании дополнительных условий для автобусных рейсов.

Дагестанским ведомствам поручено разработать программу субсидирования, по которой билеты могли бы обходиться дешевле ряду категорий граждан.