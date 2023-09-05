Махачкала с масштабом отпразднует столетие Расула Гамзатова

В Махачкале пройдет большой концерт с участием звезд российской эстрады. Он состоится 8 сентября в рамках столетия Расула Гамзатова.
Министерство культуры Дагестана сообщило о проведении 8 сентября масштабного музыкально-театрализованного представления в Махачкале.
Концерт "Люди, люди - высокие звезды" с участием представителей российской эстрады состоится в день столетия дагестанского поэта Расула Гамзатова при поддержке Фонда культурных инициатив.
В мероприятии примут участие Дмитрий Дюжев, Екатерина Гусева, Михаил Морозов, Аскар Абдразаков, Зара, Сергей Волчков и дагестанские ансамбли.