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Махачкала с масштабом отпразднует столетие Расула Гамзатова

Расул Гамзатов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Махачкале пройдет большой концерт с участием звезд российской эстрады. Он состоится 8 сентября в рамках столетия Расула Гамзатова.

Министерство культуры Дагестана сообщило о проведении 8 сентября масштабного музыкально-театрализованного представления в Махачкале.

Концерт "Люди, люди - высокие звезды" с участием представителей российской эстрады состоится в день столетия дагестанского поэта Расула Гамзатова при поддержке Фонда культурных инициатив.

В мероприятии примут участие Дмитрий Дюжев, Екатерина Гусева, Михаил Морозов, Аскар Абдразаков, Зара, Сергей Волчков и дагестанские ансамбли.

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