Погорельцев из Анапы подержат рублем

Жильцы, чье имущество было полностью утрачено при пожаре в многоэтажке в Анапе получат по 100 тыс рублей. Всем жильцам дома гарантировано дадут по 10 тыс рублей.

В мэрии курорта проинформировали о том, что все жители, пострадавшие от пожара, накануне охватившего одну из городских многоэтажек, получат денежные выплаты.

Отмечается, что тем, у кого сгорело все имущество дадут по 100 тыс, а у кого произошла его частичная утрата – по 50 тыс рублей.

«Предусматриваются единовременные разовые выплаты для покупки товаров первой необходимости по 10 тыс. рублей всем жильцам, а также по 100 тыс. рублей при полной потере имущества и по 50 тыс. рублей при частичной»

– пресс-служба мэрии

Кроме того, власти города уже приступили к проработке вариантов помощи тем, кто лишился и жилья в том числе. Точная сумма, которую получат они, будет названа после того, как ее установит комиссия.

Напомним, что по факту пожара в многоэтажном доме заведено уголовно дело.