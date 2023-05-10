В среду в Москве ожидается северный ветер и пасмурная погода, воздух прогреется до 15-17 градусов. В ближайшие дни погода будет аналогичной.
Короткая рабочая неделя стартовала в Москве с прохладной и пасмурной погоды, синоптики поделились прогнозом на 10 мая.
«Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Температура воздуха в Москве составит от 15 до 17 градусов тепла, по области - от плюс 13 до плюс 18 градусов. Ветер северный, 4-9 м/с»
– Гидрометцентр России
В середине дня атмосферное давление будет составлять 755 мм ртутного столба. До конца рабочей недели значительных перемен в столичной погоде не предвидится.
Отметим, что минувшей ночью в городе действовало предупреждение из-за заморозков.