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Погода в Москве будет свежей

Люди на улице
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В среду в Москве ожидается северный ветер и пасмурная погода, воздух прогреется до 15-17 градусов. В ближайшие дни погода будет аналогичной.

Короткая рабочая неделя стартовала в Москве с прохладной и пасмурной погоды, синоптики поделились прогнозом на 10 мая.

«Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Температура воздуха в Москве составит от 15 до 17 градусов тепла, по области - от плюс 13 до плюс 18 градусов. Ветер северный, 4-9 м/с»

– Гидрометцентр России

В середине дня атмосферное давление будет составлять 755 мм ртутного столба. До конца рабочей недели значительных перемен в столичной погоде не предвидится.

Отметим, что минувшей ночью в городе действовало предупреждение из-за заморозков.

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