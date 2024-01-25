Погода в Москве будет опасной для гипертоников

В столичном регионе сохранится тепло, однако резко будет падать атмосферное давление, а это опасно для гипертоников и метеозависимых людей.

Сегодня в столичном регионе сохранится потепление будет идти небольшой снег с дождем, а воздух будет прогреваться до 4 градусов тепла сообщает Гидрометцентр России.

"Облачно. Небольшие осадки (преимущественно мокрый снег). Местами гололед. Гололедица. Температура воздуха в Москве составит от 1 до 3 градусов тепла, по области от минус 1 до плюс 4 градусов. Ветер юго-западный, 5–10 м/c"

- Гидрометцентр России

А вот давление продолжит стремительно падать – сегодня оно еще составит 739 мм ртутного столба, что уже ниже нормы, а к выходным снизится до 727 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы. Гипертоникам и метеозависимым людям стоит обратить на это особое внимание, предупредили синоптики.