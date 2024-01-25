Февраль в Москве будет аномальным

Погода в феврале в столичном регионе будет теплой и снежной. Последний месяц зимы преподнесет сразу две аномалии.

Какой погода будет в Москве в феврале? Прогноз на месяц опубликовал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Прежде всего метеоролог напомнил, что несмотря на то, что февраль - последний месяц зимы по календарю, климатическая зима только перешла экватор. По его словам, зима в Центральной России обычно длится 4,5 месяца.

«По новому климату в Москве зима длится с 10 ноября по 20 марта включительно. В народе говорят: февраль – сечет зиму пополам!»

– Тишковец

В настоящее время в столичном регионе сугробы на 25% выше нормы. Февраль также может быть снежным, снежный покров продолжит увеличиваться и достигнет 60 см, отметил специалист.

«В Москве февраль выдастся на 3-4 градуса теплее положенного (норма: ночью -11,1, днем -4,2). А значит, вторая часть зимы нивелирует образовавшийся в сезоне климатический холод. Осадков выпадет на 40% больше многолетней нормы, которая составляет 44 мм»

– Тишковец

Данный прогноз является долгосрочным, он оправдается с вероятностью около 70%, добавил метеоролог.