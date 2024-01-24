Резкое похолодание в Москве случится в выходные

На этой неделе в Москве ожидаются резкие перепады как атмосферного давления, так и температуры воздуха. Синоптики предупреждают о температурном перепаде почти в 15 градусов к выходным.

Погода в начале февраля в Москве будет стремительно меняться - 1 февраля воздух прогреется до плюс 4, а ночью 3 февраля похолодает до минус 11, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В ближайшие дни в столичном регионе будет тепло, без осадков.

«Самый теплый день недели – 1 февраля, когда даже ночью температура будет близка к нулевой отметке, а днем – положительные температуры – плюс 1–3, и даже до плюс 4 градусов по области. Такая температура характерна для середины третьей декады марта»

– метеоролог

Однако в первые же февральские выходные воздух заметно остынет и вернется к климатической норме. Днем в субботу минус 2-6, ночью до 11 градусов мороза. Похожей будет погода и в воскресенье, добавил он в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что в столице случится резкое падение атмосферного давления - на 20 мм ртутного столба. Нормальное давление в Москве составляет 748 мм рт. ст.