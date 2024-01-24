В Москве резко упадет атмосферное давление

Февраль в Москве начнется с теплой и пасмурной погоды. Синоптики предупреждают о глубокой барической ложбине - сильно упадет атмосферное давление.

На этой неделе в столичном регионе ожидается резкий перепад давления - оно может упасть на несколько десятков единиц, следует из сообщения ведущего специалиста агентства "Метеоновости" Татьяны Поздняковой.

«Январь в Москве завершится под опекой антициклона, атмосферное давление будет высоким, на 7-12 единиц выше нормы. А в первых числах февраля столичный регион окажется в глубокой барической ложбине, атмосферное давление резко понизится»

– Позднякова

Она добавила, что погода останется теплой, оттепельной, температура будет держаться в районе нулевой отметки, это на 3-5 градусов выше климатической нормы.

Традиционно конец января и начало февраля в Москве - один из наиболее холодным зимних периодов, в этом году погоду можно назвать аномальной.