Подачу заявки на вступление в ЕС опровергли в Армении

В армянском МИД не подтвердили информацию о подаче заявки на вступление в ЕС. В ведомстве подчеркнули, что республика не делала этого.

Армения не подавала заявку на присоединение к Евросоюзу. Такое заявление сделал 5 июня глава МИД республики, отвечая в парламенте на вопрос одного из депутатов.

"Если вы имеете в виду, что мы подали формальную заявку в эту организацию, то нет, такой заявки не было"

– Арарат Мирзоян

Министр также рассказал об одном из главных нерешенных вопросов между Ереваном и Брюсселем. Он подчеркнул, что это либерализация визового режима, которая обсуждается сейчас сторонами.

В начале этого года премьер-министр республики заявил, что вопрос вступления в ЕС может решаться только на референдуме. В марте в парламенте РА был принят закон о старте процесса вступления в ЕС.

Напомним, весной прошлого года Европарламент принял резолюцию, подтверждающую, что Армения соответствует требованиям ЕС и может подать заявку на членство.