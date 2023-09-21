Почти полсотни демонстрантов задержаны на протестах в Ереване

В Ереване в последние часы проходят задержания. Силовики задерживают протестующих, которые требуют отставки правительства и лично премьера Никола Пашиняна.
За сегодня полиция задержала 46 человек во время митингов в столице Армении, такую цифру назвали в МВД.
Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на представителя пресс-службы ведомства Зарзанда Габриеляна.
Протесты в Армении сегодня
Демонстранты, следуя указаниям организаторов митинга, разбились на небольшие группы и начали блокировать улицы. Стражи порядка принимали меры, возникали стычки.
Что будет завтра?
С завтрашнего дня оппозиция призывает всех жителей страны начать забастовку и выйти на акции протеста. Время старта протестов – 7.30 (6.30 мск).
К 10.00 митингующих ждут на площади Республики у здания правительства, где они снова потребуют отставки Пашиняна.