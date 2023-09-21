Почти полсотни демонстрантов задержаны на протестах в Ереване

Опубликовано: 22:33, 21 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт полиции Армении

В Ереване в последние часы проходят задержания. Силовики задерживают протестующих, которые требуют отставки правительства и лично премьера Никола Пашиняна.

За сегодня полиция задержала 46 человек во время митингов в столице Армении, такую цифру назвали в МВД.

Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на представителя пресс-службы ведомства Зарзанда Габриеляна.

Протесты в Армении сегодня

Демонстранты, следуя указаниям организаторов митинга, разбились на небольшие группы и начали блокировать улицы. Стражи порядка принимали меры, возникали стычки.

Что будет завтра?

С завтрашнего дня оппозиция призывает всех жителей страны начать забастовку и выйти на акции протеста. Время старта протестов – 7.30 (6.30 мск).

К 10.00 митингующих ждут на площади Республики у здания правительства, где они снова потребуют отставки Пашиняна.