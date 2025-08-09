Почти 80 свидетелей выступят в суде по делу экс-вице-премьера КЧР

Допрос 78 свидетелей состоится в суде по уголовному делу в отношении бывшего вице-премьера Карачаево-Черкесии Ирины Гербековой.
Слушания по уголовному делу против бывшего вице-премьера КЧР Ирины Гербековой проходят в Черкесском городском суде, подробности рассказали в его пресс-службе.
Ее представитель уточнил, что в данный момент процесс находится на стадии допроса свидетелей.
"Со стороны обвинения заявлены 78 человек, показания 5 заслушаны"
– представитель пресс-службы
Он добавил, что следующее заседание состоится почти через неделю, 19 ноября.
Напомним, что Ирина Гербекова проходит обвиняемой в том числе по статьям о создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате. Сама она признала вину только в последнем преступлении.