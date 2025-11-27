Почти 60 человек арестовали по подозрению в связях с террористами в Турции

Глава МВД Турции сообщил о задержании более 90 человек за связи с FETO. Часть из них пыталась сбежать за границу.

В Турции задержали 92 человек, подозреваемых в связях с организацией FETO, которая признана террористической в республике. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

Он уточнил, что задержания происходили в 32 провинциях страны, включая Анталью, Анкару, Бурсу, Стамбул и Измир.

Министр отметил, что 59 из этих 92 человек были арестованы. По его словам, они переводили деньги на счета организаций, близких к террористам, а также занимались активной пропагандой идеологии FETO в социальных сетях.

В МВД отмечают, что часть задержанных пыталась сбежать за границу.