Вестник Кавказа

Почти 60 человек арестовали по подозрению в связях с террористами в Турции

Почти 60 человек арестовали по подозрению в связях с террористами в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава МВД Турции сообщил о задержании более 90 человек за связи с FETO. Часть из них пыталась сбежать за границу.

В Турции задержали 92 человек, подозреваемых в связях с организацией FETO, которая признана террористической в республике. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

Он уточнил, что задержания происходили в 32 провинциях страны, включая Анталью, Анкару, Бурсу, Стамбул и Измир.

Министр отметил, что 59 из этих 92 человек были арестованы. По его словам, они переводили деньги на счета организаций, близких к террористам, а также занимались активной пропагандой идеологии FETO в социальных сетях.

В МВД отмечают, что часть задержанных пыталась сбежать за границу.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
795 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.