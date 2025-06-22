Вестник Кавказа

По коррупционному делу задержаны 10 человек в Турции – СМИ

По коррупционному делу задержаны 10 человек в Турции – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турецкие правоохранители задержали 10 граждан, обвиняемых в коррупции в муниципалитете Стамбула. Его глава находится под стражей с конца марта.

В Турции в рамках расследования в муниципалитете Стамбула по обвинению в коррупции задержали 10 человек. Об этом пишет газета Cumhuriyet.

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу был задержан сотрудниками правоохранительных органов в марте этого года. Через несколько после задержания Имамоглу арестовали, а затем отстранили от руководства Стамбульским муниципалитетом.

Напомним, до своего задержания Имамоглу считался основным конкурентом действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана на следующих выборах президента в Турции.

Ранее на этой неделе правоохранители заключили под стражу мэров Аданы, Антальи и Адыямана в рамках двух отдельных расследований по делу о коррупции.

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