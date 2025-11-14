Площадь Каспия сократилась на 36 тыс кв км

Поверхность Каспийского моря за последние 18 лет уменьшилась на 36 тыс кв км, сообщает Казгидромет. Снижается и уровень воды в море.

За восемнадцать лет поверхность Каспия уменьшилась на 36 тыс кв км, такие данные предоставил Казгидромет.

По данным на сентябрь текущего года, за год уровень Каспийского моря снизился на 20 см на северо-востоке, на востоке – на 17 см.

Снижение уровня воды в море приводит к сокращению площади поверхности воды.

"По данным Государственного океанографического института России, с 2006 по 2024 год площадь поверхности моря сократилась на 36,6 тыс кв км – с 392,3 тыс до 355,7 тыс кв км"

– Казгидромет

За те же почти 20 лет уровень воды в Каспийском море, а точнее в его казахстанской части, упал на 2,13 м, достигнув отметки минус 29,20 м.

Береговая линия на территории Казахстана в некоторых местах отступила на 30-35 км.