Пилот вернул в Стамбул направлявшийся в Санкт-Петербург самолет

В Турцию из-за плохого самочувствия пилота вернулся вылетевший в Россию лайнер. Мужчине понадобилась медицинская помощь.

Самолет турецкой авиакомпании AJet, выполнявший рейс Стамбул – Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета. Об этом сказано в сообщении, распространенном порталом HavaSosyalMedya.

Воздушное судно вылетело из Турции накануне в 21:09 по местному времени (совпадает с московским), однако в небе над Румынией оно развернулось и в 23:39 вернулось в место вылета.

Экипаж лайнера пошел на этот шаг из-за недомогания у пилота. По информации источника, в Стамбуле мужчину уже ждали медработники. Для выполнения рейса был назначен другой пилот.