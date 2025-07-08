Вестник Кавказа

Пезешкиан пострадал при ударах Израиля по Ирану - СМИ

Масуд Пезешкиан
© Фото: Сайт президента Ирана
Президент Ирана и ряд других чиновников пострадали 16 июня во время израильских атак. Легкие травмы были получены при эвакуации из здания.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан получил ранение при эвакуации из здания, где проходило заседание Высшего совета национального безопасности ИРИ – израильские военные выпустили ракеты по входам в здание, передает агентство Fars.

В результате израильских ударов по Тегерану 16 июня травмы получил президент страны, также пострадали несколько чиновников. Иранские политики получили легкие ранения ног при эвакуации. Израиль выпустил не менее шести ракет по входам в здание, в котором заседал иранский Совет безопасности.

Иранское издание отмечает, что удары по входам в здание указывают на работу шпионской сети Израиля.

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