Вестник Кавказа

Израиль допустил возобновление ударов по Ирану

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Израиле заявили о готовности возобновить удары по Ирану. В Тель-Авиве добавили, что атаки будут еще более мощные, чем прежде.

Израильский министр обороны Исраэль Кац допустил возобновление ударов по территории Ирана в случае необходимости.

Глава ведомства отметил, что Тель-Авив "длинной рукой" доберется до руководства Исламской Республики в Тегеране, Тебризе, Исфахане в случае любых угроз Израилю.

Кац подчеркнул, что в случае возобновления Израилем атак по иранской территории удары будут еще более мощные, чем раньше.

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