Песков высоко оценил смысловое наполнение визита Токаева

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал высокую оценку недавнего госвизита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию.
"Государственный визит мощный достаточно получился у президента Токаева, главное, конечно, не с точки зрения антуража, а с точки зрения смыслового наполнения"
– Дмитрий Песков
Представитель Кремля пояснил, что именно насыщенность российско-казахстанской повестки объясняет необходимость присутствия практически всех министров с каждой стороны.
Говоря о встрече глав государств, которая прошла в кремлевской квартире Путина, Песков напомнил, что Путин и Токаев давно находятся в теплых дружеских отношениях, за счет которых они могут откровенно обсуждать самые сложные вопросы, а также говорить об актуальных моментах, связанных с ситуацией в мире и в регионе.
"Поэтому это тот самый случай, когда хорошие дружеские отношения между лидерами позволяют более динамично развивать межгосударственные отношения"
– Дмитрий Песков