Вестник Кавказа

Песков высоко оценил смысловое наполнение визита Токаева

Флаги на улицах Москвы в преддверии госвизита президента Казахстана Токаева
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву, по словам Дмитрия Пескова, оказался очень насыщенным с точки зрения содержания.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал высокую оценку недавнего госвизита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию.

"Государственный визит мощный достаточно получился у президента Токаева, главное, конечно, не с точки зрения антуража, а с точки зрения смыслового наполнения"

– Дмитрий Песков

Представитель Кремля пояснил, что именно насыщенность российско-казахстанской повестки объясняет необходимость присутствия практически всех министров с каждой стороны.

Говоря о встрече глав государств, которая прошла в кремлевской квартире Путина, Песков напомнил, что Путин и Токаев давно находятся в теплых дружеских отношениях, за счет которых они могут откровенно обсуждать самые сложные вопросы, а также говорить об актуальных моментах, связанных с ситуацией в мире и в регионе.

"Поэтому это тот самый случай, когда хорошие дружеские отношения между лидерами позволяют более динамично развивать межгосударственные отношения"

– Дмитрий Песков

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
840 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.