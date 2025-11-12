Песков: в случае ядерных испытаний США РФ будет действовать соответственно

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России дал комментарий по поводу заявления госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио о возобновлении испытаний ядерного потенциала.
"Если считать это (утверждения Рубио - прим. ред.) подтверждением того, что США выходят из запрета на испытания, то тогда это подтверждение этих намерений, потому что испытания ядерного оружия означают, что будет прерван довольно длительный период, когда действовал всеобъемлющий запрет на ядерные испытания"
– Дмитрий Песков
В таком случае Москва, отметил пресс-секретарь, будет поступать соответственно. При этом он подчеркнул, что данные слова принадлежат президенту РФ Владимиру Путину.
Ранее стало известно, что США возобновит натурные ядерные испытания.