Песков: Путин и Пашинян лично обсудят вопросы двусторонних отношений

Пресс-секретарь главы РФ заявил, что Владимир Путин и Никол Пашинян могут лично обсудить вопросы, касающиеся отношений двух стран. Это может произойти в ближайшем будущем.

Глава России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян в ближайшей перспективе поднимут вопросы связей двух стран. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе разговора с прессой.

"Мы надеемся, что в обозримой перспективе представится возможность лично обсудить президентам такие вопросы, если они стоят на повестке дня"

– Дмитрий Песков

Он также подчеркнул значимость отношений между странами и сказал, что Армения является партнером и союзником РФ.

По его словам, связи сторон сложно переоценить.

"Вы знаете, что Армения - это наш близкий партнер, это наш союзник. Страна, с которой нас объединяют и многие интеграционные форматы, такие как СНГ, ЕАЭС и другие, и, конечно, исторические двусторонние отношения, гуманитарные отношения, значение которых трудно переоценить"

- Дмитрий Песков