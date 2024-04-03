Песков: Путин и Пашинян лично обсудят вопросы двусторонних отношений

Глава России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян в ближайшей перспективе поднимут вопросы связей двух стран. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе разговора с прессой.
"Мы надеемся, что в обозримой перспективе представится возможность лично обсудить президентам такие вопросы, если они стоят на повестке дня"
– Дмитрий Песков
Он также подчеркнул значимость отношений между странами и сказал, что Армения является партнером и союзником РФ.
По его словам, связи сторон сложно переоценить.
"Вы знаете, что Армения - это наш близкий партнер, это наш союзник. Страна, с которой нас объединяют и многие интеграционные форматы, такие как СНГ, ЕАЭС и другие, и, конечно, исторические двусторонние отношения, гуманитарные отношения, значение которых трудно переоценить"
- Дмитрий Песков