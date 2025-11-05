Первый завод по переработке стекла откроется до конца года в Грозном

Предприятие по переработке стекла будет находиться на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Грозный". Завершить строительство завода планируется в ближайшие полтора месяца.

Открытие первого в Чечне завода по переработке стекла состоится до конца 2025 года. Об этом сообщил мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров.

Он подчеркнул, что строительные работы находятся на завершающей стадии.

"Завод станет первым в Чеченской Республике предприятием, занимающимся производством стекломатериалов. Его строительство находится на завершающей стадии. В настоящее время практически все необходимое оборудование уже закуплено, и следующим этапом станет его монтаж. Планируется, что все работы будут завершены до конца текущего года"

– Хас-Магомед Кадыров

Он добавил, что производственный комплекс общей площадью 5 тыс кв метров будет оснащен современной линией, которая позволяет осуществлять полный цикл обработки стекла.

Кадыров, в частности, обратил внимание на то, что на предприятии смогут выпускать стекла формата "джамбо", которое широко используется для панорамного остекления зданий.