Первый сквозной пеший маршрут от Северного Кавказа до Урала открыли в РФ

В России запустили свой первый сквозной пеший маршрут, который объединил в себе два самых протяженных пути в стране – Уральскую и Кавказскую тропы.

В России объединили два самых протяженных горных маршрута – Большую уральскую тропу и Кавказскую тропу, создав самый протяженный пеший маршрут в стране, сообщили организаторы.

Реализация состоялась в рамках проекта "Корона хребтов России". Общая протяженность пути составит около 4 800 км, а полное прохождение может занять до полугода.

"Участникам, прошедшим обе тропы сквозным прохождением (thru-hike), будет присваиваться символический титул обладателя "Короны хребтов России", а также памятный знак. Проект направлен на развитие сквозного пешеходного туризма"

– организаторы ""Корона хребтов России"

Уральская тропа охватывает Пермский край, Свердловскую, Челябинскую области, Башкирию и Оренбуржье, а Кавказская тянется от Каспийского до Черного моря и занимает территории от Республики Дагестан до Адыгеи.

Организаторы подчеркнули, что объединение троп поможет развить инфраструктуру и привлечет больше туристов в горное направление.