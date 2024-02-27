Вестник Кавказа

Первый гипермаркет "Лента" откроется в Северной Осетии этим летом

Первый гипермаркет "Лента" откроется в Северной Осетии этим летом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Строительство первого в Северной Осетии гипермаркета "Лента" завершено на 2/3.  Открытие магазина запланировано на лето.

В Северной Осетии летом 2024 года состоится открытие первого в республике гипермаркета "Лента". Об этом сказано в Telegram-канале главы региона.

"Недавно мы провели торгово-закупочную сессию с "Лентой", на которой наши производители представили свою продукцию с дегустацией. Контракты с компанией уже подписали 6 североосетинских производителей"

– Сергей Меняйло

Он поведал, что строительство торгового комплекса завершено на 70%. В настоящее время ведутся отделочные и инженерные работы.

Меняйло также отметил, что "Лента" – важный проект для республики.

"Реализация позволит создать около 100 рабочих мест, а главное - откроет возможность нашим местным предпринимателям поставлять товары в одну из крупнейших торговых сетей страны"

– руководитель региона

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