Первый гипермаркет "Лента" откроется в Северной Осетии этим летом

Строительство первого в Северной Осетии гипермаркета "Лента" завершено на 2/3. Открытие магазина запланировано на лето.

В Северной Осетии летом 2024 года состоится открытие первого в республике гипермаркета "Лента". Об этом сказано в Telegram-канале главы региона.

"Недавно мы провели торгово-закупочную сессию с "Лентой", на которой наши производители представили свою продукцию с дегустацией. Контракты с компанией уже подписали 6 североосетинских производителей" – Сергей Меняйло

Он поведал, что строительство торгового комплекса завершено на 70%. В настоящее время ведутся отделочные и инженерные работы.

Меняйло также отметил, что "Лента" – важный проект для республики.

"Реализация позволит создать около 100 рабочих мест, а главное - откроет возможность нашим местным предпринимателям поставлять товары в одну из крупнейших торговых сетей страны" – руководитель региона