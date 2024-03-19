В Карачаево-Черкесии поддержат молодых фермеров

В КЧР продолжит реализовываться программа «Агростартап». В 2024 году господдержку получат еще 36 молодых фермеров.

В 2024 году Карачаево-Черкесия запускает программу поддержки молодых фермеров под названием «Агростартап». Эта инициатива призвана помочь 36 начинающим фермерам развить свой бизнес.

«За последние 5 лет в Карачаево-Черкесии свыше 400 начинающих фермеров получили господдержку по проекту «Агростартап». В этом году планируем поддержать еще 36»

– Рашид Темрезов

Цели программы

По словам главы региона, главная цель программы – стимулировать развитие сельского хозяйства в регионе. Поддержка начинающим фермерам в виде финансовой помощи, консультаций и обучения позволит им успешно запустить свой бизнес, увеличить производство сельхозпродукции и повысить экономический потенциал региона.

Условия участия

Для участия в программе «Агростартап» необходимо подать заявку и представить бизнес-план своего проекта. Критерии отбора включают в себя профессионализм, инновационность и потенциал развития идеи. Выбранные участники получат финансовую поддержку, обучение и менторское сопровождение на протяжении реализации своего проекта.

Темрезов подчеркнул, что данная программа является важным шагом в развитии сельского хозяйства Карачаево-Черкесии, так как способствует привлечению молодых специалистов в отрасль, помогает создать благоприятные условия для старта своего бизнеса и обеспечивает необходимую поддержку на первых этапах развития.