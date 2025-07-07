Первое предприятие по переработке шин появится в Грузии

В Грузии анонсировали строительство первого в стране завода, занимающегося переработкой автомобильных шин. При этом пока неизвестно, где именно будет находиться это предприятие.

В Грузии до конца нынешнего года состоится открытие первого в стране завода по переработке автомобильных шин. Об этом поведал вице-президент Ассоциации управления отходами Ника Ходели.

"Мы уже фактически на финальной стадии. Около года активно работаем над тем, чтобы создать перерабатывающие мощности в стране"

– Ника Ходели.

Он подчеркнул, что предприятие должно начать работать примерно через 3 месяца.

При этом пока неизвестно, где именно будет построен завод. Его производительность должна будет составить 12 тыс тонн в год, что полностью покроет потребности Грузии. Первый этап проекта планируется завершить через год.