Первая зимняя магнитная буря вот-вот начнется на Земле

Жителей Земли в самое ближайшее время ожидает магнитная буря, предупредили ученые, однако ее интенсивность будет невелика.

Магнитная буря в самом скором времени, а точнее сегодня, разразится на Земле, рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Ученые назвали причины бури. Первая из них – корональная дыра, которая видна сейчас в центре солнечного диска. Вторая причина – очередной выброс плазмы после произошедшей первого декабря вспышки X-уровня. Эта плазма может повлиять на Землю ближайшей ночью.

По прогнозам, уровень возмущения магнитного поля не должен превышать средний уровень G2. В то же время, буря будет хотя и не сильная, но довольно продолжительная. Это связано с достаточно большой шириной корональной дыры, так что магнитное поле вернется в норму, видимо, только на выходных.