Первая в мире АЭС четвертого поколения запущена в Китае

В Китае запустили новую АЭС. Это первая в мире атомная электростанция 4-го поколения.

В Китае официально начала работать первая в мире АЭС четвертого поколения. Объект запущен на востоке страны, информирует Государственное энергетическое управление КНР.

АЭС "Шидаовань" проработала непрерывно 168 часов в тестовом режиме, после чего запуск объекта был признан успешным и началась коммерческая эксплуатация.

Большинство эксплуатируемых АЭС сегодня в мире имеют реакторы второго поколения. Работающих АЭС первого поколения почти не осталось, атомных электростанций третьего поколения пока существует немного. Пятое поколение реакторов пока существует только в виде теоретических концепций.

Китайская АЭС четвертого поколения отличается высокотемпературным газоохлаждаемым реактором - HTR, преимуществом такого реактора является безопасность и повышенная эффективность.