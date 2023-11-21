Первая в мире АЭС четвертого поколения запущена в Китае

В Китае официально начала работать первая в мире АЭС четвертого поколения. Объект запущен на востоке страны, информирует Государственное энергетическое управление КНР.
АЭС "Шидаовань" проработала непрерывно 168 часов в тестовом режиме, после чего запуск объекта был признан успешным и началась коммерческая эксплуатация.
Большинство эксплуатируемых АЭС сегодня в мире имеют реакторы второго поколения. Работающих АЭС первого поколения почти не осталось, атомных электростанций третьего поколения пока существует немного. Пятое поколение реакторов пока существует только в виде теоретических концепций.
Китайская АЭС четвертого поколения отличается высокотемпературным газоохлаждаемым реактором - HTR, преимуществом такого реактора является безопасность и повышенная эффективность.