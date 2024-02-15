Перспективы развития сотрудничества обсудили главы МИД Азербайджана и ОАЭ

Глава азербайджанского МИД пообщался по телефону с коллегой из ОАЭ. Министры поговорили о возможности расширения сотрудничества в различных сферах и о вопросах международной безопасности.

В воскресенье, 11 мая, главы МИД Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов Джейхуна Байрамова и Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна провели телефонный разговор.

Главными темами беседы стали реализация совместных инициатив в рамках стратегического партнерства между странами и перспективы сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах. Собеседники также поговорили о региональной и международной безопасности.

Кроме того, были рассмотрены возможности расширения взаимодействия в энергетике, туризме, торговле и других сферах.

Помимо этого, главы внешнеполитических ведомство коснулись других вопросов двустороннего и регионального характера, которые представляют обоюдный интерес.