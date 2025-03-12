Передачу Зангезурского коридора под контроль США опровергли в Ереване и Вашингтоне

Американский посол объявил, что США могут взять на 100 лет в аренду Зангезурский коридор, который свяжет Азербайджан с Нахичеванем через территорию Армении. В Армении опровергли слова посла, также подтверждений им не дали в Белом доме.

США и Армения не обсуждают передачу контроля над участком Зангезурского коридора, заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян, пишет Armenpress.

Ранее посол США в Анкаре Том Баррак объявил, что Штаты готовы взять под контроль на 100 лет Зангезурский коридор - дорогу, которая свяжет основную территорию Азербайджана с Нахичеванем через Армению.

"Армения не обсуждала и не обсуждает передачу управления своей суверенной территорией третьей стороне. Никакая часть территории Республики Армения не может находиться вне территориальной целостности, суверенитета или юрисдикции республики"

– Назели Багдасарян

Она отметила, что по закону допустима лишь аренда земель сельскохозяйственного значения.

"Следовательно, упомянутый послом США вариант невозможен"

– Назели Багдасарян

Также о том, что договоренностей об аренде Зангезурского коридора нет, сообщают источники в Вашингтоне.

Сообщения о том, что Армения и Азербайджан договорились о передаче контроля над коридором являются провокацией и не соответствуют действительности.