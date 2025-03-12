Передачу Зангезурского коридора под контроль США опровергли в Ереване и Вашингтоне

США и Армения не обсуждают передачу контроля над участком Зангезурского коридора, заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян, пишет Armenpress.
Ранее посол США в Анкаре Том Баррак объявил, что Штаты готовы взять под контроль на 100 лет Зангезурский коридор - дорогу, которая свяжет основную территорию Азербайджана с Нахичеванем через Армению.
"Армения не обсуждала и не обсуждает передачу управления своей суверенной территорией третьей стороне. Никакая часть территории Республики Армения не может находиться вне территориальной целостности, суверенитета или юрисдикции республики"
– Назели Багдасарян
Она отметила, что по закону допустима лишь аренда земель сельскохозяйственного значения.
"Следовательно, упомянутый послом США вариант невозможен"
– Назели Багдасарян
Также о том, что договоренностей об аренде Зангезурского коридора нет, сообщают источники в Вашингтоне.
Сообщения о том, что Армения и Азербайджан договорились о передаче контроля над коридором являются провокацией и не соответствуют действительности.