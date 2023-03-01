Армения не против внешнего контроля за Зангезурским коридором – Ереван

Власти Армении принципиально не возражают против передачи полномочий по контролю за Зангезурским коридором внешнему участнику, если будут соблюдены интересы сторон, заявили в МИД Армении.

Ереван допускает возможность делегирования контроля за участком Зангезурского коридора, проходящим по территории Армении, внешнему участнику, сообщил замглавы МИД Армении Мнацакан Сафарян.

Соответствующее заявление он сделал в ответ на вопрос представителей СМИ о том, как воспринимают в Ереване поступившее от США предложение по участию американской компании в работе Зангезурского коридора.

По словам дипломата, озвучивались различные предложения, власти Армении комментировали их, а конечное решение будет зависеть от того, насколько предложенные варианты будут отвечать интересам Армении и от степени их целесообразности.

Кроме того, уточнил замминистра, решение будет приниматься исходя от того, насколько сторонам удастся прийти к компромиссу, чтобы условия устраивали всех участников.

Затем у Сафаряна спросили, допускает ли Армения передачу функций по разблокированию дороги международной организации. Он ответил: "Да".

"Этот процесс должен осуществляться в рамках суверенитета, юрисдикции и территориальной целостности Армении. Если он соответствует этим принципам, то да, внешний контроль может осуществляться. Это вопрос для обсуждения, должна быть обеспечена взаимность"

– Мнацакан Сафарян