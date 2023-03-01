Армения не против внешнего контроля за Зангезурским коридором – Ереван

Ереван допускает возможность делегирования контроля за участком Зангезурского коридора, проходящим по территории Армении, внешнему участнику, сообщил замглавы МИД Армении Мнацакан Сафарян.
Соответствующее заявление он сделал в ответ на вопрос представителей СМИ о том, как воспринимают в Ереване поступившее от США предложение по участию американской компании в работе Зангезурского коридора.
По словам дипломата, озвучивались различные предложения, власти Армении комментировали их, а конечное решение будет зависеть от того, насколько предложенные варианты будут отвечать интересам Армении и от степени их целесообразности.
Кроме того, уточнил замминистра, решение будет приниматься исходя от того, насколько сторонам удастся прийти к компромиссу, чтобы условия устраивали всех участников.
Затем у Сафаряна спросили, допускает ли Армения передачу функций по разблокированию дороги международной организации. Он ответил: "Да".
"Этот процесс должен осуществляться в рамках суверенитета, юрисдикции и территориальной целостности Армении. Если он соответствует этим принципам, то да, внешний контроль может осуществляться. Это вопрос для обсуждения, должна быть обеспечена взаимность"
– Мнацакан Сафарян